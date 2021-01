Kodu ja Aed Kui lemmiklill kiratseb: 9 nõuannet, et toataimed elus püsiks Eveli Uibomets, K-rauta , täna 06:23 Jaga: M

Foto: Vadim Kaipov / Unsplash

Kaunid toataimed annavad kodule väga palju juurde: nad puhastavad õhku, alandavad stressi ja kaunistavad tuba. Olgu taim suur või väike selle kiratsemist on kõrvalt kurb vaadata. Kuidas toataimede eest hoolitseda jagab nippe K-rauta Tondi kaupluse juhataja Eveli Uibomets.Taimed vali lähtuvalt elustiilistTaimi valides võiks lähtuda oma kodu sisekliimast ning elustiilist. Seda ohtu reeglina pole, et taimed kuhugi ei sobiks, rohelisel on oma koht igas kodus, olenemata selle stiilist. Kiire elutempoga inimesed võiksid valida koju taimed, mis ei nõua igapäevast pühendumust ja pidevat kastmist. Mugava inimese taimed on näiteks kaktused ja sukulendid, mis vajavad ilusana püsimiseks minimaalset hoolt, ühtlasi tasub teada, et nende suurimaks vaenlaseks ongi liigne kastmine. Kasta mõõdukaltVähesed taimed vajavad igapäevast kastmist, lisaks on enamik toataimi talvel puhkeperioodil ehk vajavad suveajast vähem vett. See tähendab, et agara