Remont ja Ehitus Teeme korda! Need on Eesti perede põhilised eluruumidega seotud mured Õhtuleht Kodu , täna 09:19

Statistikaameti andmetel valmistavad Eesti leibkondadele kõige rohkem probleeme rõsked ruumid, hämar valgus, lekkiv katus ja kuritegevus. Aastate jooksul on Kodu portaalis ilmunud nendel teemadel mitmeid lugusid. Oleme need kokku kogunud, et saaksid enda kodus teha vajalikud parandused või anda abivajajale sobivat nõu.