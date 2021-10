AASTA KODU 2020 rahva lemmiku tiitel | Mõnusalt ajaloohõnguline kodu Pärnus Supeluse tänavas

Pärnu rannaelu tuiksoone, Supeluse tänava ääres on madal maja, mis on ajalooliselt olnud ühe saksa perekonna eramu ja seejärel suvituskorterite päralt. Väiksesse puumajja mahub neid praegugi mitu. Kuid siin on ka üks päriskodu – Helenale ja Kristole koos kahe väikese poja ja koeraga.