Disainiuudised: sini-must-valge looming pääsukestest klaasikunstini 

Ehted rukkileivast MEIE IGAPÄEVANE LEIB on kunstnik Kristiina Lauritsa ehteseeria, kus argisest leivast saab tõeline sübariidi maiuspala. Materjalidena on kasutatud musta rukkileiba, mida on akrüüliseguga töödeldud, terast, väärismetalle ja lehtkulda. Musta soolaga kaetud kaelaehe PIME II kuulub sarja, milles kunstnik on kasutanud toidukultuurist pärit materjale koos vääriskivide, puidu ja metalliga.

Merineitsid ümber lille

Keraamik Liisu Arro on oma perekonnas kolmanda põlve kunstnik, kes tihti haarab oma sarjadesse ka oma eelkäijate teoseid. Näiteks ema Epp Maria Kokamäe töid võib nüüd näha ka Arro Porcelaini poolt Portugalis toodetud toosidel ja vaasidel. MERINEITSID on Epp Maria maaliga vaas, kus näkid on vee all ümber vaasi. Nii et kui lilled vaasi panna, siis jäävad need vee alla, et luua seal igapäeva maagiat. liisuarro.com