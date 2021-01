Oma stiil: nõnda on mõnus talveunne suikuda 

Foto: vallila

Põhjamaine loodus voodipesul Vallila kangastel on alati rõhutatud põhjamaist loodusmeeleolu. Eestis levinud valge ja halliga interjööridesse lisab mustrit tagasihoidlikus tonaalsuses voodipesu. Näitab meil üsna tüüpilise loodusvaate ilu. Sama muster ka kardinal.

Foto: ERM

Tanud internetis

Eesti digikuvandile omaselt on ERMi kogude tanud nüüd MuIS keskkonnas vaadeldavad ja info nende kohta kättesaadav. ERMis on digiteeritud 1470 rahvarõivaste juurde kuuluvat tanu. MuISi vahendatud piltide rohkus ja kvaliteet iga tanu kohta on sellised, mis võimaldavad rahvarõivahuvilistel lugeda piisavalt infot, eset füüsiliselt nägemata ja kodust lahkumata.

Foto 1881. aastast pärinevast tanust.