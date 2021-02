BLOGI | Ilu on vaataja silmades ehk Kuidas me remonti teeme 

“Emme, miks issi kodu katki teeb?” Väikesel lapsel on suur mure, kui ta näeb silikaatvoodrit kivi kivi haaval seinast maha kukkumas. Kuidas kahe­aastasele selgitada, et füüsikalises maailmas on niisugune nähtus nagu inerts – keha omadus säilitada oma liikumine (või oma paigalseis), ja mida suurem on keha mass, seda suurem on inerts. Ehk et muutuse esilekutsumiseks on vaja rakendada vastujõudu, igasugune uus algus nõuab topeltpingutust.

Ja enne, kui elu läheb meie mõistes paremaks, läheb ta, inertsist, veel natukene halvemaks. Kas just natukene, see on vaatenurga küsimus, aga praegu peame selleks, et nautida ühel ilusal päeval oma 21. sajandi vannitoale iseloomulikke (ja äpi teel juhitavaid) rõõme, kõigepealt tagasi minema 19. sajandi lõppu, vanaemade lapsepõlve normaalsusesse, kus sooja pesuvett sai alles siis, kui see oli pangedega majja kantud ja pliidil soojaks aetud. Ja kui säästlikult seda vett siis kasutati!

“Enne ja pärast” fotod ei räägi kunagi kogu tõde, sest hingelist segadust ei saagi pildile püüda. Foto: Margit Kuus

“Onud teevad maja terveks,” on lapsel ka õhtuks pilt klaar. Foto: Margit Kuus

***

Hinduismis, mis on üks maailma vanimaid religioone, usutakse, et materiaalse maailma loomiseks ja säilitamiseks võtab jumal kolm kuju: on maailma hoidja Višnu, looja Brahma ja hävitaja Šiva. Levinumad usuvoolud on višnuism (vaišnavism), kus kummardatakse armastusjumal Višnu erinevaid kehastusi, ja šivaism (šaivism), kus kummardatakse neljakäelist ja tantsujalgset, hävitavat, ent samas loovat Šivat. Eluslooduse süstemaatikud, näiteks Fritjof Capra on leidnud, et samasugune loomise ja hävitamise tants nagu hindu jumalustel, käib ka igas pisimas aatomis ja molekulis – see on lõputu energiatants, loomise ja hävimise kaerajaan. Tänapäeva teadlased ei vaata maailma kui masinavärki, vaid kui suhtevõrgustikku – kõige pisemate (bakterid) ja kõige suuremate (filosoofilised mõttekonstruktsioonid nagu mütoloogia, religioon, jumalused) elu avaldumisvormide vahel on väga sarnased seosed ja suhted. Kui palavik on organismi tervenemisreaktsioon ja kriis majandussüsteemi “palavik”, siis remont ongi kodu paranemine.

Šiva kaela ümber on ennast kolm korda keerdu pööranud madu – minevik, olevik, tulevik. Lammutamise käigus leidsime meiegi sõnumi minevikust: 1977. aastaga dateeritud lapse­joonistuse pealkirjaga “Klounid”. Klounina tunnen end hetkel tõesti, seistes õuel kõrguvate telliskivi- ja betoonihunnikute vahel, lumi mütsile langemas, aga katsun, sulalumi silmanurgas ja suu naerul, tantsida mõtetes tulevikku, kus kodu saab soojem ja mugavam. “Jah, kui sul on leib laual, tuba soe ja tervis korras, siis pole häda midagi. Siis ära soiu!” kinnitas Ita Ever Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ilmunud portreeraamatus. Mu abikaasa vanaisa, koorijuht, tavatses öelda, et kui laulad, siis laula, ära soiu! Vanadel on õigus. Ja lapsesuu ei valeta.

Soe saun ja lõhn nii armas.

Tühi kõht. “Kas soovite,

külamees, vast sooja leiba?”

Murdis tüki minule.



Suure tüki sooja leiba!

Oh küll maitses magus see!

Soe leib ja soe süda,

perenaine tasane.