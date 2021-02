Aastasadu on inimesed taime- ja toidujäätmeid kompostinud, kuid enamasti on see olnud siiski aiamaapidajate privileeg. Tubastes tingimustes saab aga ühe võimalusena appi võtta ka Koreas ja Jaapanis ammu tuntud lagundamisviisi, mida maailm tunneb bokashi nime all.