Sisustus Puit köögis: põnevad leiud poeriiulitelt Pille Enden , täna 05:47 Jaga: M

GALERII

Foto: orthexgroup.com

Tänases tehismaterjalirohkes maailmas on tore tõdeda, et traditsiooniline ja eatu puit on säilitanud oma koha köögis. Puit on naturaalne, käe all meeldiv, kauakestev ja loodusesse jälge mitte jättev materjal ning mõnda liiki puit lõhnab veel nii hästi!