Lugejakirjad | Kodukirja lugejate muljeid jaanuari ajakirjast 

Peep: "Alustada võiks sellest, et olen Kodukirja pidev sirvija. Mõne korra oleme ajakirja ka isale tellinud, aga tavaliselt teen n-ö kaanest kaaneni diagonaallugemise raamatukogus.

Mulle meeldib selle ajakirja terviklikkus ja küpsus. Pole just otsinud, aga ei mäleta selle ajakirja puhul lõpetamatust ega poolikust. Asjad ja jutud ja värvid ja kompa ja oluline ajakirjas on valmis, tehtud. Vist seepärast pole ma ka kunagi viitsinud mõista ajakirjas sageli silma jäänud kutset: jaga meiega, mis oli ajakirjas head! Sest lõpuni valmis asi on lõplik. Selle pusleks lahti võtmine oleks nagu pühaduseteotus, mis ei tuleks kõne alla.

Seekord aga kõnetas mind pildiseeriana välja käidud novellike – „Tule žüriisse, vali lemmik!“. Minimaalselt teksti, pildiallkirjad vaid, terviklik ja innustav teos. Olin lummatud. Väga hea ja uudne leid minu jaoks. Samas muidugi kummastav, et sellist pildinovelli tihemini ei kasutata – on ju üks pilt kõnekam kui 1000 sõna.

Lappasin pildiseeriat mitu-mitu-mitu korda. Elamus minus juurdus õhinal. Loomulikult külastan ka Facebooki ja annan oma valikutest teada.

Aitäh selle elamuse eest!"