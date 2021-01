Sisustusuudised: Vilde öösärk, põnev klaasikunst ja triiksärgi uus elu 

Triiksärgi uus elu

KUU rõngassallid olid eelmises elus triiksärgid – korduvalt pestud ja kantud, nõnda et kangad on uhutud pehmeks ja keemiavabaks. Igas sallis on kolme-nelja särgi värve ja mustreid, lisaks särtsakas ääretriip ja särkidest jäänud nööbid. Ja kaelas on need iga kord natuke uutmoodi, oleneb kangakeerdudest. Võid tuua tegijatele ka enda lemmiksärgi, et sellele uus elu anda. FB ja Instagram KUU handmade, veebipood Etsy.