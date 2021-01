Peatoimetaja kolumn | Eestlasi on tabanud tõeline serviisivaimustus 

„Ma määran parasjagu nõusid,“ vastab kolleeg mu telefonikõnele oma puhvetikraami juurest, mis hiljuti soetatud suvekorteriga kaasa tulnud.

Kui kevadel tehti kodukeskse elustiili tekkides rohkelt värskendusremonti, siis nüüd vupsab sõjajärgsete nõude ja koduasjade teemalisi gruppe Facebooki nagu seeni pärast vihma. Kusjuures, neid on äärmiselt põnev jälgida. Kes otsib lapsepõlvelõunaid vanaema juures saatnud serviisile kohvikannu ja abiväega leiabki. Kes näitab postis osalt katki läinud mitmesajaeuroseid nõusid. Opereeritakse vabalt sarjade nimedega ja eksponeeritakse nõuderiiuli sisu.

See on ikka nii, et esemed muutuvad vanavarana väärtuslikuks, kui teatav osa neist vahepeal lihtsalt minema on loobitud. Foto: pixabay.com

Alles hiljuti käis pisut väiksem tuhin üle Tarbeklaasi toodangust, mille hinnad nüüd stabiliseerumise märke näitama hakkavad. See on ikka nii, et esemed muutuvad vanavarana väärtuslikuks, kui teatav osa neist vahepeal lihtsalt minema on loobitud. Tollal laps olnule on kõige huvitavam näha, kuidas Vändra või Loksa kaubamajas riiulil seisnud laiatarbeserviis on nüüd hinnas. Tublid perenaised otsisid siis tutvuste kaudu peenemaid kullaga Riia serviise ja minu lapsepõlve Tartu daamid serveerisid kuuma jooki eestiaegsetest tassidest, keraamikatehase või ARSi loomest, Saksa DV toodangust. Nostalgia pidavat algama umbes 30 aastat vanade esemete järele.

Lisaks on tekkinud kodus aega kappe tuuseldada. Või siis mõelda, et lauakate võiks ilusam olla. Nagu ütles üks kommenteerija – nüüd lähed külla ja kätte pistetakse kruus. Riia portselanitehase täisserviisi ostes saab siiski veel mõistliku hinnaga väärika kohvilaua.

Juurte juurde minek on ka üks 2021. aasta sisustustrende. Ehk on see turvatunde otsing? Seda suunda näitas ka Aasta Kodu Rahva Lemmiku preemia hääletus. Kui mullu võitis ülekaalukalt minimalistlik tumeda köögiga kodu, siis tänavu läks esimesest hääletuspäevast juhtima puitmajas asuv traditsioonilisem elamine.

Head veebruarikuud!

