Kui seda probleemi ei lahendata õigel ajal, võib teie kinnisvara väärtus drastiliselt langeda 

„Peamised indikaatorid, mis näitavad, et hoone on tõenäoliselt vajunud, on praod seintel või põrandal. Kui me räägime seintest, võivad sellised praod tekkida nii hoones sees kui ka väljaspool. Tavaliselt jooksevad need diagonaalselt ülalt alla. Põrandates tekivad väikesed vahed, praod plaatides, pealispinna ebatasasused jne. Muidugi on juhtumeid, kui hoone vajub nii ühtlaselt, et seda on palja silmaga raske märgata, kuid tavaliselt on elanikel väga lihtne märgata, et majaga on midagi valesti,“ räägib vestluskaaslane.

„Halvim, mis võib juhtuda, on see, et objekt hakkab varisema, kuid see on väga haruldane ja käib täielikult mahajäetud hoonete kohta. Tavaliselt jõuavad inimesed enne probleemi märgata ja sellise katastroofini ei jõuta. Väiksem probleem on see, et aja jooksul lähevad väikesed praod suureks, nende kaudu puhub sisse tuul, tuleb niiskus, ruumidesse tekib hallitus ja elamistingimused halvenevad. Palju suurem ja levinum probleem on torustike ja elektrijuhtmete kahjustus. Näiteks kui hoonel on põrandaküte, võib vajumise korral juhtuda see, et küttetorud ning konstruktsioonid tulevad lahti, seejärel tuleb aga hakata põrandat lammutama, demonteerima ja parandama.