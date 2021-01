3 põhjust, miks kuuking ei õitse 

Vale hooldus. Kuuking tuleks väetada orhideedele mõeldud väetisega, kus on sobivas vahekorras lämmastik, kaalium ja fosfor ning mikroväetised. Väetada tuleks vastavalt pakendil olevale juhendile. Kastma peaks taime alles siis, kui pott on kergeks muutunud ja juured hallikaks tõmbunud. Samas ei tohiks pott olla liiga suur.

Liiga head elutingimused. Mõned kuukingad on head õitsejad ja õitsevad peaaegu aastaringselt. Teised on kapriissemad. Õitsemise esile kutsumiseks soovitatakse kuukingadele tekitada paari-kolme nädalane karmimate elutingimustega periood, kui ruum on veidi jahedam (nt 16 -18 kraadi) ja ka taime hoitakse kuivemalt. Meie kliimas on selleks enamasti kütteperioodi eelne aeg.