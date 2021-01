Seda taimed armastavad! Banaani- ja munakoored ning kohvipuru panevad lilled paremini kasvama 

Banaanikoored on palju enamat kui vaid hea kompostimismaterjal. Kuna nad sisaldavad kaaliumi, fosforit, lämmastikku, siis on neist valmistatud leotis rohenäppude hulgas väga hinnatud. Veelgi enam tunnevad sellest rõõmu taimed.

Toalilledele võib anda sõõmukese kosutavat jooki mitte tihedamalt kui kolme nädala tagant. Üldiselt antakse väetist kasvuperioodil, kuid paljud troopilistelt aladelt pärit taimed kasvavad kiiresti ja aastaringselt. Eriti vajavad nad lisatoitu, kui neil on plaanis õisi moodustada. Keemilised väetised panevad kukalt kratsima, et mida ja kui palju kasutada. Banaanikoore leotisega taimedele liiga teha on keeruline. Kuna liigne hoolitsus tapab iga isendi, siis tuleb vaid jälgida, et seda kokteili neile liiga sageli ei antaks.

Milles peitub banaanivee võlujõud? Ikka temas sisalduvate elementide pärast, mida taimed oma heaoluks vajavad. Lämmastik soodustab lehtede, varte, juurte lopsakat kasvu. Fosfor on väga tähtis õite ja viljade moodustamiseks. Kaalium annab taimedele tugevuse, muudab nad seisukindlamaks ning ka haigustele vähem vastuvõtlikuks.

Foto: Unsplash

Munakooredki on aiapidamises väga kasulikud, sest sisaldavad kaltsiumi ning pisut ka lämmastikku, kaaliumi- ja fosforiühendeid. Kui teil on elus hästi läinud ning olete suutnud kodustada kanakasvataja, kes teid regulaarselt munadega varustab, siis on lihtne. Koguge koored kokku ning andke talle tagasi. Kanad oskavad seda tegu vääriliselt hinnata, eriti talvisel ajal. Kui aga seda võimalust ei ole, tuleb leida teisi lahendusi, näiteks kasutada taimede kasvatamisel.

Tee nii! Munakoori kogudes kuivata need hoolikalt ära. Pärast saad neid kasutada mitmel ostarbel.