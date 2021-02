Permakultuuri disainer Marian Nummert: laialt levinud toidu kasvatamise praktikad pole jätkusuutlikud

Väitel, et permakultuuri aed on hooldusvaba on natuke tõepõhja all. Kui hooldamiseks pidada maa kündmist või kaevamist, siis on permakultuurne aiapidamine tõesti hooldusvaba. Ainult taimede istutamiseks tuleb labidat kasutada. Teisalt ei saa väita, et permakultuuri aednik aias midagi ei teeks - kui teda aiandus huvitab, siis ta ju tahabki aias toimetada! Lihtsalt see toimetamine on teistsugune. Näiteks sirbiga haljasväetis- või umbrohutaimede maha lõikamine ja multšiks jätmine (lõika-ja-pilla meetod, i.k. chop-and-drop), mullaelustiku taastamise tööd kompostimise, orgaanika kokku tassimise ja elurikkuse suurendamise näol. Seda kõike tuleb teha nii mulla peal kui mulla all.

Permakultuuri üks põhimõte on ka “üheksa korda mõõda, üks kord lõika” ehk siis enne kui rapsima hakata, tasub mõelda, mida kuhu paigutada ja kuidas erinevad elemendid omavahel kokku klapivad. Näiteks ei tasu kasvuhoonet, mida suvel külastad igapäevaselt, panna krundi kõige kaugemasse nurka, välja arvatud siis kui tahad spetsiaalselt trenni teha. Suuremat tähelepanu vajavad aia elemendid tuleb paigutada võimalikult lähedale sellele paigale, kust inimene oma toimetustega alustab. Siinkohal tulevad appi permakultuuri tsoonid ja tsoonide järgi paigutamine.

Kui sinu aed on hästi läbimõeldud ja disainitud, siis on see tõenäoliselt palju hooldusvabam ja nn laisa aedniku aed, kui läbimõtlemata või isegi halva disainiga aed. Hea disaini puhul aitab strateegiliselt paigutatud tuuletõkkehekk, õierikas niiduala või väike veesilm tuua su aeda olendeid, kes hakkavad tööle sinu eest. Näiteks kimalased, mesilased konnad ja vihmaussid teevad oma tööd nii hästi, et inimene saab neile sõpradele toetudes rohkem puhata. Võime vaid ette kujutada kui suur töö oleks kõikide õunapuuõite ära tolmeldamine inimeste abil…

Üheks müüdiks võib pidada ka seda, et permakultuuriaiad tähendavad umbrohu kasvatamist. Olen näinud küll permakultuuripeenraid, mis on lihtsalt umbrohtus alad, kus ei kasva ohtralt köögivilju. Ka minu enda toidusalu ala, mis tasapisi monokultuursest põllundusest taastub, on osaliselt justkui umbrohus. Korralikud aednikud ei näe seal midagi jäljendamisväärset, nad pigem kaevaks ja väetaks ja teeks seda nii, et näeb ilus välja.

Alati tasub vaadata sügavamale ja näha põhjuseid, miks mingi muld pole suuteline muud kui umbrohte ehk pioneertaimi kasvatama. Selle põhjuseks on see, et mulla suktsessioon pole lihtsalt kaugemale veel jõudnud ehk mullas on liiga vähe seeni (ja mükoriisat) ning mullaelustik vajaks toetust ja turgutamist. Kui üliagar nn traditsiooniline aednik nüüd tööle hakkaks, ei lahendaks ta tõenäoliselt mullaviljakuse ja -elustiku probleemi ära, vaid maskeeriks selle kaevamise, väetamise ja taimekaitse abil. Kaevamine vabastab korraga palju toitaineid, mis kahjuks taimede poolt kasutamata jätmisel erodeeruvad ja muld vaesustub veelgi. Enamike mineraalväetiste kasutamine aga tähendab lihtsalt taimede narkomaaniks muutmist, nad ei toitu enam mullaelustiku abil, vaid jäävad lootma inimesele, kes neile toitaineid oma äranägemise järgi jaotab. Kas taim saab selle juures pikas perspektiivis terve olla ja ise kahjuritega hakkama saada, sõltub inimese tarkusest. Üldiselt mõjuvad mineraalväetised samuti mullaelustikku vähendavalt, kuna tegemist on sooladega. Enamasti jõutakse ka taimekaitsevahendite kasutamiseni, mis omakorda kahjustavad mullaelustikku veelgi enam - sest hukka saavad nii head kui halvad organismid.

Nõnda võib jõuda järelduseni, et umbrohtude kasvada laskmine võib olla heategu mullale. Tõeline tarkus on see, kuidas aidata mulla taastumisele kaasa nii, et rutem kui 100 või 1000 aastaga on mullaviljakus taas selline, et muld kasvatab rõõmuga terveid ja tugevaid taimi. Tark taimede ja toidu kasvatamine suudab hoopis lahendada, mitte süvendada meie ühiskonna ees seisvaid suuri probleeme - elurikkuse kadu, mullaviljakuse vähenemine ja kliima soojenemine, kui nimetada vaid mõnda.

Mis mind permakultuuri juures jätkuvalt lummab, on see, kuidas permakultuur aitab mul näha justkui ühte ja sama asja hoopis teisiti. Minu ilumeel on permakultuuriga tegelemise käigus väga palju muutunud - suured täiuslikult hooldatud ja ühegi õieta suured murualad paistavad mulle nüüd pigem elustikukõrbetena, mida tuleb oma aeda lubada vaid vajaduse järgi ja väikeses mahus ja isegi siis nii elurikkana kui võimalik. Ma imetlen looduse tarkust luua võimalusi mitmekesisusele ja kohandan oma mõtet, et märgata looduse kavalusi ja taibata ta sihte, et ise neile teadmatusest mitte vastu astuda. Permakultuuri võib seetõttu pidada kokku kõlavaks legendaarse mõttega “Kui maailma muuta tahad, iseendast alusta”. Tegusid muuta on palju lihtsam kui muuta seda, mida sa näed. Permakultuur aitab näha elurikkust ka umbrohtude taga.