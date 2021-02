AIALUGU | Põnevalt planeeritud parkaed, kus vaated avanevad järkjärgult 

GALERII

Vaheldusrikkus ja kordused on siin pargis kaunis tasakaalus. Paremal punetav suur põõsas on mordeni viirpuu ‘Toba’. Foto: Janne Põlluaas

Jõuan kohale peaproovi ajaks. Mitmed asukad siia Põlvamaa põldude vahele rajatud parkaias on juba rõivastunud pidurüüsse, et peagi alustada iga-aastast etendust „Lõkendavad stseenid Andres Vaasa aias“. Esimene vaade lavale, see tähendab aeda, annab aimu, et septembrikuus sügisvärvid alles koguvad hoogu ja kõrghetk on saabumas oktoobris.