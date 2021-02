Kas sordid jäätmeid ikka õigesti? Loe ja saad teada! 

Küsimus: „Miks on pakendikonteineri avad nii väikesed?“

Rainer Pesti: „Selles on omajagu ebaõiglust. Paraku näitab elu, et kui teha avatud kaantega pakendikonteinerid, siis hakatakse nendesse tooma igasuguseid jäätmeid, sh ehitusjääke, vanamööblit, elektroonikat jms. See on suuresti ka põhjuseks, miks konteinerite avade suurus on piiratud.

Suures pildis soovime, et inimesed saaksid pakendeid ära anda oma kodu juures, sest see on mugav. Meie kogemusel on selline pakend oluliselt kvaliteetsem, sest sel on reaalne vastutaja. Tänaseks on üha rohkem näha ka seda, et kliendid on nõus selle mugavusteenuse eest maksma, kui nad saavad pakendid üle anda koduväravas ja ei pea nendega mööda linna ringi sõitma ja sobivat konteinerit otsima.“

Küsimus: „Mida tehakse eramajadelt kogutava kollasesse kotti sorteeritud jäätmetega? Mis on peamised töötlemise probleemid ja palju nendest ringlusesse läheb?“

Rainer Pesti: „Pakendikoti sisust ca 55-60% saame suunata ringlusse. Kõige enam valmistavad väljakutset komposiitmaterjalid. Kuldreegli järgi saab ringlusse suunata materjale, mis on 100% homogeensed, st üheliigilised. Kui ühte pakendisse on kokku segatud mitu erinevat materjali, on nende üksteisest eraldamine niivõrd energiamahukas, et see ei ole mõistlik, tihti ei ole see ka võimalik. Seega, ühelt poolt tuleb meil palju tööd teha, et inimesed sorteeriksid ja suunaksid poest koju toodud materjali uuesti ringlusse. Teisalt tuleb paralleelselt tegeleda tootjatega, kes muuhulgas vastutavad pakendi disaini eest. Nii näiteks võivad läikivad klantsajakirjad küll ilusad välja näha, aga tihti saavutatakse see läikivus sellega, et paber lamineeritakse plastiga. Nende hilisem üksteisest eraldamine on põhimõtteliselt võimatu. See on ilus küll silmale, aga keskkonna ja ressursikasutuse seisukohalt siiski mitte kõige jätkusuutlikum lahendus.

Hetkel ongi üheks peamiseks ringlust piiravaks põhjuseks see, et kasutatakse väga palju komposiitmaterjale ehk siis materjale, mis on segatud kokku mitmest erinevast materjalist ja neid ei ole võimalik ümber töödelda.

Tehnoloogiad arenevad nii pakendite käitlemise kui tootmise rindel. Näiteks arendatakse robottehnoloogiad, mis aitavad paremini materjale sorteerimisliinil tuvastada. Samuti survestatakse tootjaid läbi seadusandluse disainima tooteid ja pakendeid nii, et neid saaks ringlusse võtta.