GALERII | Pilguheit konkursi Aasta Kodu rahva lemmiku võtjale Pärnus 

Foto: Priit Grepp

Aasta Kodu žürii liikme, K-rauta sisekujundaja Aleksandra Tšufarina sõnul väärib kiitust julgus kombineerida eri ajastutele omast, mis koos moodustab stiilse ja mugava terviku. „Taaskasutus on populaarne ja Saavikute kodus pole sellega tagasi hoitud. Pererahvas on ka ise erinevaid mööbliesemeid restaureerinud. Tegu on küll isikupärase koduga, aga järgitud on ka mitmeid hetke moetrende, näiteks on kasutatud ohtralt rohelist ja teisi maalähedasi värvitoone, mida on kombineeritud puiduga. Ehe näide sellest, et kodutunde loomiseks on vaja eelkõige enda sisetunnet usaldada,“ iseloomustas rahvažürii lemmikut Tšufarina.