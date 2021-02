Hakkame tööle! 10 kasulikku näpunäidet praktilise kodukontori loomiseks 

Asjaliku töönurga loomine on olemuselt lihtne ja soodne, selleks pole tarvis palju ruumi ega suurt hulka raha. Arvesse tuleks aga võtta mõningaid nippe, mis aitaksid tööd produktiivselt ja mõnusalt teha.



Tool on kodukontori tähtsaim mööbliese

Ebasobiv istumiskoht keerab selja tuksi ja investeering valutava selja ravimisse on alati suurem kui investeering korralikku töötooli. Tegemist võib olla reguleeritava kontoritooli või ka mõne muu ergonoomilise tooliga, peaasi, et sellel on toetav ja mugav seljatugi ning võimalusel ka käetoed. Kontoritool ei pea olema kontorile omaselt hall ja silmatorkamatu, selle võib valida ka erksa ning interjööri sobituva laheda disainiga.



Avar töötasapind kirjutuslaua asemel

Kodukontorit planeerides ei tohi silme ette manada traditsioonilist kontorit massiivse kirjutuslaua ja mahukate sahtlikappidega, sest ka päris kontori olemus on aastatega muutunud. Enamik infot, mis kunagi kajastus paberile trükitult kaustades ja kappides, on praegu arvutis, pilves või väikestel andmekandjatel. Seega pole põhjust investeerida suurde sahtliboksiga kirjutuslauda. Palju soodsam ja praktilisem on soetada stabiilne lauaplaat, mis võib ulatuda seinast seinani ja mille taha mahub vajadusel istuma mitu inimest. Lauaplaadi saab lasta ehituspoes sobivasse suurusesse lõigata ning kodus töötavate pereliikmete pikkuse järgi õigesse kõrgusesse sättida. Võimalusel võiks kasutada reguleeritava kõrgusega harkjalgu, aga valida võib ka muud meelepärased ning interjööriga sobituvad lauajalad.

Foto: Pexels

Talvel on kohtvalgusti hädavajalik

Kuna talvel läheb varakult pimedaks, võiks isegi valgusküllasesse ruumi soetada kohtvalgusti, milleks võib olla kas suunatav laua- või põrandalamp, sobivasse kohta kinnitatav näpitsatega valgusti või laua kohale riiule alla süvistatud leedriba. Töötegemise põhivalgustuseks ei tohi jääda laelamp! See on oluline reegel ka koolilapse toa sisustamisel, sest hajusast laelambist ei piisa ka õppimiseks, raamatulugemiseks ega käsitööks.

Piisavalt pistikupesasid

Töölaua juures ei tohi unustada, et reeglina läheb vaja mitut pistikupesa, eriti kui töötegijaid on mitu ning voolu vajavaid arvuteid, monitore ja telefone rohkem. Alati saab appi võtta paljude pistikutega pikendusjuhtme, aga et laua alla ei tekiks inetut juhtmepundart, võiks selle peita mõnda kaanega kasti kas laua all, nurgal või kohal.

Foto: Pexels





Tooli alla soe vaip

Jahedas ruumis paigal istudes hakkavad kõige sagedamini külmetama jalad, eriti kui põrand on kivist või laminaadist. Töötooli alla võiks panna vaiba, isegi kui pererahvas muidu vaipkatteid ei armasta. Vaip on mõistlik ka siis, kui toolil on põrandale kriime joonistavad plastikust rattad.