TÖÖTA MUGAVALT! 10 kasulikku näpunäidet praktilise kodukontori loomiseks

Asjaliku töönurga loomine on olemuselt lihtne ja soodne, selleks pole tarvis palju ruumi ega suurt hulka raha. Arvesse tuleks aga võtta mõningaid nippe, mis aitaksid tööd produktiivselt ja mõnusalt teha.



Tool on kodukontori tähtsaim mööbliese

Ebasobiv istumiskoht keerab selja tuksi ja investeering valutava selja ravimisse on alati suurem kui investeering korralikku töötooli. Tegemist võib olla reguleeritava kontoritooli või ka mõne muu ergonoomilise tooliga, peaasi, et sellel on toetav ja mugav seljatugi ning võimalusel ka käetoed.