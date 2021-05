TULUDEKLARATSIOON | Jurist selgitab, kas kõik kinnisvaraga seotud tulud tuleb deklareerida

Eluruumi üüritulu 20% mahaarvamist rakendatakse elamu või korteri üürimisel eluruumi üürilepingu alusel. Eluruumi üürilepinguga on tegemist siis, kui sellega antakse üürile eluruum ja lepitakse kokku, et seda hakatakse kasutama elamiseks. Näiteks, kui äriühing võtab korteri üürile selleks, et seal bürood pidama hakata, siis ei muuda asjaolu, et see korter on iseenesest ka elamiseks kasutatav, üürilepingut veel eluruumi üürilepinguks.