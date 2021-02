PÕNEV KOMBESTIK | Ukrainlased peavad vastlanädalal au sees häid suhteid ja pereloomist 

Enamik slaavi kultuuri ajaloo uurijatest on arvamusel, et Ukraina vastlatavadel puuduvad analoogid naaberrahvaste seas. See aga tähendab, et tegemist on ukrainlaste muistse ja omanäolise pühaga. Et see on viimane pidustus enne suure paastu algust, tähistati seda kärarikkalt, lõbusalt ja maitsvalt – toimus suur laat koos muusika, laulude ja mitmesuguse meelelahutusega.