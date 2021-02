Üritused VIDEO | Aasta Kodu konkursi vannitoapreemia: võidu tõi kaval kodutehnika paigutus! Kodukiri , täna 16:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Kodukiri

Vannitoad on tänapäeval palju enamat kui lihtsalt vannitoad – need on muutumas järjest enam meie oma isiklikeks spaadeks. Vaata videost, kes võitis tänavu Kodukirja Aasta Kodu konkursi vannitoapreemia!