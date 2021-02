PILK MINEVIKKU | Vabariigi aastapäeva tähistamine Eesti kodudes 100 aastat tagasi 

1930. aastatel sattusid äride vaateaknad aga juba teravama kriitika alla. Arvustati lohakust ning maitsetust, visates õhku küsimuse: “Mida küll välismaalased meie vaateaknaid nähes meist arvata võiksid?” Hea tulemuse saavutamiseks soovitati kompositsioonide loomisel kasutada kunstnike kaasabi. Tänapäeval on äride vaateakende kaunistamine Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul kahjuks üsna soiku jäänud.

Mida tänavu teha?

Kaunista oma ettevõtte või kodu aken, nii et möödujate rind paisuks uhkusest!

Pane hämaruse saabudes aknale sini-must-valge lindiga kaunistatud küünal või kuusetuled.

Aktused ja eeskavadega piduõhtud

Rahwaleht kirjutab: “Ei saa enam keegi waielda – meie wabariigi aastapäew kujuneb iga aastaga ikka enam rahwuslikuks pühaks, mis kaasa tõmbab kõiki rahwakihte. Ja see on meie tagasihoidliku iseloomuga arwestades suur saawutus. Rõõmustawal wiisil püütakse ka ametlikult poolt kõike teha, et riigi aastapäew ei oleks paljas kroonupüha...” (Rahvaleht 26.02.1927).

Tüüpilisel aktusel oli avasõna, põhikõne ja lõppsõna ning kontsertkava. Esimesel omariikluse perioodil peeti aktusi üle kogu riigi ning need kestsid võrdlemisi kaua – lausa 4-5 tundi. Põhjuseks asjaolu, et kõnepidajad olla oma ülesannet ülemäära tõsiselt võtnud, mistõttu nii mõnigi tänulik kuulaja pärast enam kui tunnipikkust monoloogi umbse ruumi tõttu minestas. Mõnel pool andnud rahvas rahutu jalgade trampimisega märku, et nende taluvuse piir on ammugi kätte jõudnud. Ka väljendas rahvas nurinat, et kõnepidajate sõnavõtud ei olnud alati piisavalt teemakohased.

Piduõhtud olid suure osavõtuga, pakkudes meelelahutust eeskavaga, millele järgnes sageli tantsuõhtu. Muusikaliste ettekannete kõrval pakkus vaheldust ilulugemine, mainitud on ka ringmänge. Piduõhtute kulminatsiooniks peeti näitemängu esitamist. Mängiti selliseid teada-tuntud tükke nagu “Kroonu onu”, “Pisuhänd”, “Mikumärdi”, “Neetud talu”, aga ka uudisloomingut nagu “Nimed marmortahvlil”. Seega peab tõdema, et oleme hoidnud tänaseni järjepidevust, sest nimetatud teosed on televisiooni vahendusel endiselt ka meie jaoks armastatud ajaviide.