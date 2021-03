Sisustus Hea nipp, kuidas tuua tuppa kevadet ise kodust lahkumata Malle Pajula , täna 05:42 Jaga: M

Foto: Minna Mercke Schmidt / Living4media

Kevadõitel laual on võluvägi. Need lisavad lootust ja toovad kevade justkui kiiremini kohale. Eriti tore on vaadata, kuidas pisike hüatsindinups potis kodukontori laual lausa silme all pikkust viskab ja pärast hurmavalt lõhnab.