Lugejakirjad | Kodukirja lugejate muljeid veebruari ajakirjast 

Mulle meeldis lugeda kõige mürgisemast aiast – ei olnud enne sellest kuulnudki. Väga lahe, et selline koht on olemas ning et seal on taimedel juures ka lood, kuidas neid pahatahtlikult on ära kasutatud. Uudiseks oli mulle ka see, et rabarberilehed on mürgised. Selles pargis uudistamine oleks kindlasti adrenaliinirohke seiklus. Alati ootan ma huviga ka retsepte. Teie retseptide suur pluss on see, et need on lihtsad, soodsad ja efektsed. Mul on eranditult kõik Kodukirja retseptid alati õnnestunud.

Kaisa