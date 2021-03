Üritused Sisustusuudised: põnevad seinakaunistused ja uudsed töölauad Piret Tali , täna 05:48 Jaga: M

Foto: iittala.com

Ajal, kui reisimine ja kultuurielu on koroonapiirangute vangis, tasub ette võtta matk kodusesse puhvetkappi ja perekonna pärandvarasse. Uurida ja leida, jagada, talletada või müüa. Eesti tööstusdisain väärib avastamist. Näiteks saab teada, et Vasara ukselingi on loonud kunstnik Jüri Arrak.