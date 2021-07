Kodu nutikalt ja kärmelt korda: 30 nippi suurpuhastuseks 

AKNAD

• Aknapesuks on parim tuulevaikne pilvine ilm, mis soosib õige tempoga kuivamist, ennetab triipe ja võimaldab tulemust selgemini hinnata. Käte säästmiseks kasuta kummikindaid.

• Alusta pesemist raamidest, mitte klaasist. Kasuta selleks nõudepesuvahendit.

• Kui akende välispinnad on väga määrdunud, pese esmalt nõudepesuvahendiga, võta seda vaid pisike kogus. Seejärel käi aken üle kas spetsiaalse aknapesuvahendi või äädikalahusega, aga ka seda kasuta väga vähe, muidu hakkab klaas pärast kuivamist päikese käes värviliselt helkima.

• Akende pesu läheb märksa tempokamalt, kui selleks on õiged töövahendid: suur svamm, kummiservaga aknakuivataja ja pehme mikrokiust lapp. Kui aken on suur või asetseb ebamugava nurga all, on abiks reguleeritav teleskoopvars.

• Vastupidi eksiarvamusele ei sobi paber ja ajaleht akna kuivatamiseks. Paber jätab klaasile nähtavad ebemed, ajaleht annab lisaks ka värvi ja teeb akna kirjuks.

• Klaasipesu alusta välispinnast ja liigu ülevalt alla. Kummiservaga aknakuivatajat kasutades tee klaasile kahek­said – siis ei jää aknale märgatavaid piki­triipe. Kui välispinnad on pestud, liigu sissepoole.

• Kõige viimaseks tööks võiks jääda aknalaudade pesu. Kui tegu pole lakkimata naturaalse puiduga, on tõhusaim ja lihtsaim abimees tavaline nõudepesuvahend.