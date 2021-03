BLOGI | Emme, issi, venna ja sodi ehk Kuhu kaob prügi? 

See viimane tegi puhtust ja korda armastavale vanaemale ehk mummile palju nalja: ei saa ju olla, et lapse elus on sodi sama tähtis kui pere. Aga toona kahesele oli kätte jõudnud just see mänguline fantaasiaperiood, kus keritakse lõputult vetsupaberi rulle laiali ja ehitatakse valgest sodist pesasid ja losse, ja veidi hiljem hekseldatakse paber peeneks, sünnib lumehang, lehekuhi või bassein, kuhu sukelduda.

Juba veidi vanema ja osavamana teevad lapsed ajalehtedest kääridega samasugust peenikest ehitusmaterjali. Kõik see ilm on sodi täis ja rõõmu kui palju. Inspiratsioon, fantaasia, kujutlusvõime! Ja kuna meil veel robottolmuimejat pole, siis mängu lõpus korjavad sodi kokku needsamad ehitusmeistrid, kes kehastuvad ümber koristusrobotiteks, kes ei vaja laadimist ja töötavad peamiselt kommiküttel.

Inspiratsioon, Fantaasia ja Kujutlusvõime. Need olid kolm uhket kruiisilaeva, mis mullu, koroonakriisi haripunktis, ühes Türgi sadamas juppideks lammutati. Unistustest sai üleöö prügi. Kruiisilaev, mis seisab, tuleb välja, on kohutav kuluallikas ja “kasulikum” on ta utiliseerida. Lammutussadamates üle maailma tekkisid lausa järjekorrad, sest algosakesteks võtmist ootavaid kruiisilaevu tuli peale rohkem, kui oli pakkuda lammutavaid töökäsi (inimesi räsis ju seesama koroona). 2019. aastal tiirutas ookeanidel ja meredel kruiisilaevade pardal üle 30 miljoni inimese, 2020. aastaks prognoositi 32 miljonit kruiisituristi. Need plaanid jooksid liiva.

Praegu on moes minimalism. See on ilmselt normaalne reaktsioon maksimaalselt komplitseeritud, iga päevaga keerulisemaks muutuvale maailmale, mida on raske hallata ja võimatu kontrollida. Soov sättida enda käe järgi üks pisikenegi nurgake, kus kõik, mis on, on kas hädavajalik või lihtsalt ilus, on mõistetav. Minimajad, minimaalsed kulutused, minimaalne jalajälg. Ma olen hingelt minimalist, aga mulle käib hetkel üle jõu minimalismi saavutamine olukorras, kus iga uus tehnikavidin tahab saada oma juhtmeid ja oma pulte ja oma laadijaid ja oma üleminekuid ja... Nõudis ikka mitu päeva nuputamist, elektrikuga koos, kuidas teha nii, et vannitoa ukse kõrvale jääks vaid kolm lülitit ja saunakerise juhtimispult, aga mitte seitse erinevat kontrollerit ja andurit ja displeid, mida enne vannitoa ukse avamist vajutada! Hea veel, et uks koodi ei küsi! Kuigi ka nutilukk oleks variant... Vast siiski mitte vannituppa!

Ausalt, ma natuke juba kardan oma tarka pesumasinat, mis hakkab mu telefonile veateateid saatma. Kas ma saan talle õpetada, et ta seda öösel ei teeks? Kas tark tehnika teeb alati meie elu lihtsamaks või siiski tibake keerulisemaks? Biopuhasti on loodusele turvaline ja hea, aga kui elektrit pole ja pump ei tööta? Teisest küljest olen jällegi sunnitud hirmude ületamiseks juurde õppima ja elama oma sõnade järgi, et teadmised teevad vabaks! Õpite lugema, räägin ma poistele, ja teil ei ole enam mitte kunagi igav!