Imetle Eestimaa kauneid aedu: Aasta Kodu 2020 aiapreemiad ja finalistid 

See on väga terviklik aed, kus kogu aiaruum on põhjalikult läbi töötatud. Läbi olid mõeldud planeering ja aiateed – tundus isegi, et siin on kindlasti professionaali abi kasutatud, aga üllatusena selgus, et pererahvas oli kõik oma kätega teinud. Eriliselt avaldasid muljet aiarajatised, nende paigutus ja ehituslahendused ning kuidas sellest kõigest üks tervik moodustus.