Eestlasi haaranud Tarbeklaasi-hullus ei näi taanduvat. Hinnad on küündinud suisa 500 euroni 

„Tarbeklaasi buum pole kindlasti üllatuslik,“ ütleb Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi (ETDM) direktor Kai Lobjakas. Ta ei salga, et osta.ee hinnastatistika on teda siiski hämmastanud.

"Tarbeklaasi haruldasemate toodete on hinnad küündinud ligi 500 euroni. Kõige rohkem on hinnad tõusnud Tarbeklaasi rasketel värvilistel vaasidel ning kaussidel," ütleb AllePal OÜ turundusjuht Kristiana Põld. Oksjonikeskkonna osta.ee statistika näitab, et kui mullu jaanuaris otsiti Tarbeklaasi nõusid 1528 korda, siis detsembris sisestati otsinguaknasse sõna „tarbeklaas“ 13 870 korral ning viimase 30 päeva jooksul on otsingusõna „tarbeklaas“ kasutatud juba üle 26 000 korra.