Nõudehullusesse nakatunud Ylle Tampere: väga kihvtile serviisile kulutasin tuhandeid kilomeetreid ja üle 800 euro 

Eestlasi tabanud vanade nõude vaimustuse taga näeb Ylle nii koroonapandeemia põhjustatud tegevusetust kui ka turvatunde puudumist. „Minu päevad tihtipeale lähevadki selle peale, et otsin oksjonitelt mingit väga haruldast asja. Kui kätte saan, olen hullult õnnelik, aga kui kohale jõuab, siis ei tundugi enam nii ilus.“ Ylle tõdeb, et pole vahet, kust ta oma adrenaliinilaksu kätte saab. „Sa ajad mingit asja taga, kõik su mõtted on koondunud vaasi või tassi peale ja kui saad selle kätte, on mäng võidetud. Ja siis sa tahad juba uut laksu saada. See hoiab tegevuses, hoiab rõõmsana,“ näeb ta kogumiskires märksa laiemat kasu. Eriti veel koroonaajal.