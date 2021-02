Nutikas ja isiklik vannitoakujundus: sein on kaetud Õhtulehe artiklitega 

Interneti vahendusel leiab mujalt maailmast seda sorti siseviimistluslahendusi kuhjaga. Küll on sein tapeeditud noodilehtedega, kus kirjas noorele perele olulise tähendusega laul, küll on tapeediks kasutatud laste joonistusi, lehti ülikooliaegsest konspektist, mõne pereliikme aastakümneid tagasi oma käega tehtud ilmamärkmeid, toiduretsepte vmt.

Muidugi ei saanud juhust kasutamata jätta, et selle foto postitajalt pärida, miks pidas ta vajalikuks just Õhtulehte kasutada. Selgus, et ka siin oli põhjus täiesti isiklik.

„Ma töötan maalrina ja kodu seinad on mul igasuguseid dekoratiivmaalinguid täis joonistatud – seega korterisse sisse astudes on igal pool näha minu käekirja,“ rääkis idee ja teostuse autor Liivika Ilisson. „Mõtlesin, et võiks ka oma elukaaslase oskusi mõnel seinal näidata.“

Kaks aastat tagasi, kui kodus remont parajasti käsil oli, töötas Liivika elukaaslane Jarmo Jagomägi spordireporterina Õhtulehes. „Nii tuligi idee, et lõikan ajalehest välja Jarmo artiklid ja kleebin need seinale.“ Liivika kinnitab, et midagi keerulist sellises seinaviimistluses pole – ja jagab lahkelt ka üksikasjalikku kirjeldust töö käigust.