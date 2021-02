Kodu ja Aed Kuidas kõige hõlpsamalt puhastada lumest kõnniteid ja katuseid? Kristjan Arras , täna 18:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Aldo Luud

Üle hulga aja on meil tänavu taas olnud talv, mis ka talve nime väärib – jagunud on nii lund kui ka külma. Talverõõmude kõrval toob lumi aga majaomanikele kaasa ka muresid: vaja on kõnniteed ja hoovid lumest puhtaks saada, katused ja räästad lumest ja jääpurikatest puhastada. Kuidas kõige sellega võimalikult hõlpsalt toime tulla?