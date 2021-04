Õiges valguses puhkeb kodu õide: 5 soovitust koju valgustite valimiseks 

Kodu ehitades või põhjalikku remonti ette võttes tasub valgustuslahendus tellida sisearhitektilt, kes oskab ette arvestada ka selliste asjadega, mille koduomanik avastab pahatihti alles siis, kui on mõnda aega oma vastses korteris või majas elanud. Neil aga, kes lihtsalt soovivad kodus mõne valgusti välja vahetada või juurde soetada, tasub meelde jätta, millele valgustit valides oleks kindlasti vaja mõelda.

SOE VALGUS PAREM KUI KÜLM. Eluruumi sobib soe valgus üldjuhul paremini. Valguse soojust mõõdetakse kelvinites ja mida väiksem on number, seda soojem on valgus. Eluruumis võiks valguse soojus jääda vahemikku 2700–3000 kelvinit. Kodukontoris tasub arvestada sellega, et töötegemiseks sobib ka kõrgema numbriga külmem valgus - see aitab detaile paremini välja valgustada.

VALGUSVOO TUGEVUS ERINEV. Valgusvoo tugevus on väga oluline kabinetis või lastetoas laua taga töötajale/õppijale, aga piisava tugevusega valgust vajab ka köögi tööpind. Magamistoas piisab mahedamast valgusest, seal võib valgustugevus ruutmeetri kohta olla 150 luumenit, elutoas võiks see olla 200 luumeni kandis, köögis aga vähemalt 200–250 luumenit ruutmeetri kohta. Alati võib valida ka tugevama valgusvooga valgusti, näiteks puslesid on mugav kokku panna valgusti all, mille voo tugevus on 300–400 luumenit.

VALI REGULEERITAV VALGUS. Tugev valgus võib kergesti hakata silmi väsitama. ui valida reguleeritava valgusvooga valgusti, saab tööd teha tugevama valgusega, muuks ajaks aga keerata selle maha mõnusa meeleoluvalguseni. Läbipaistvas valgustis oleks mõistlik kasutada mattklaasiga lampe, halogeenidele võiks eelistada leedlampe, mis hoiavad kokku elektrit ja samas säästavad silmi.