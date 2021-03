Põhjalik ülevaade: millised varakevadised õied end aias esimesena näitavad? 

Kuldõieline krookus (C. chrysanthus) on varaseim. Tegu on väikeseõielise krookusega, kes õitseb rikkalikumalt ja kauem kui kevadkrookus (C. vernus). Kevadkrookusesorte on väga palju, nende õied on suured, toonilt valged, kollased, hele- ja tumevioletsed, sinised, lillakad, triibulised – valik on lai. Kevadkrookus õitseb kuldõielisest krookusest paar nädalat hiljem ja näitab õisi ilmaolude järgi paar nädalat. Istutades krookusesibulaid mitmekümne kaupa, saab luua meeliköitvaid värviküllaseid vaateid. Kuldõielise krookuse soojalt kuldsed õied võivad olla pronksjate vöötidega või ka täiesti kollased. Aretatud on loendama hulk sorte, mille värvigammas on valgeid, hele- ja tumekollaseid, kõikvõimalikke sini-lilla-violetse, sama palju triipude ja laikudega kirjuid variatsioone.