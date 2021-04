Armsad kodukaunistajad: need viis kevadlille saab hiljem aeda istutada! 

Aianduskeskused on helded pakkuma kõikvõimalikke õitsvaid taimi, keda tunneme rohkem aialilledena. Ajatatud on vanu tuttavaid nartsisse ja hüatsinte, aga leiab ka võrkiiriseid, krookuseid, lumekuppe, suviseid märtsikellukesi ja teisigi. Südant võitvatele varretutele priimulatele lisaks saab koju aknalauale tuua ka kõrge priimula, kes sordiaretuse abil on uued värvilised sitsid-satsid üll saanud.

Pärast õitseaja lõppu peetakse hooajalillede saatuseks äraviskamist. Kuid kui on vähegi lootust, et õisi võib taas näha, tasuks proovida kevadist potitaime aeda ümber kolida.

Pärast õitsemist võib aeda istutada nii priimulaid kui ka sibullilli. Priimulad saab istutada juba aprillis, kui muld pisut soojenenud. Pikaealised nad pole, kuid poolvarjulises niiskes kasvukohas ja paari-kolme aasta järel jagades võib õieilu jaguda siiski mitmeks aastaks.

Sibullillede aeda istutamisega peab ootama sügist. Õied ei pruugi istutusjärgsel aastal veel ilmuda, kuna sibulad on potis kasvades jõuvarud ära kulutanud. Ent sobiv kasvukoht aitab varud taastada ja peagi on taimed taas valmis õitsema.

Nartsiss ‘Tête-à-tête’ (Narcissus)

Miniatuursete lõhnavate kollaste trompetõitega nartsiss loob päikeselise meeleolu. Õievarred on vaevu 20sentimeetrised. Niiske muld, kastmisvette lisatud õitsvate taimede väetis ja jahe kasvukoht pikendavad õitseaega. Pärast, kui lehed on kolletunud, puhastage sibulad mullast ning hoidke kuivas ja jahedas augustini, mil võite need aeda istutada.