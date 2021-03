Müüt või tõde: tomat annab saaki üksnes kasvuhoones? 

Foto: iStockphoto

Tänu sordiaretusele on toodud müügile aknalauale mõeldud väikeste viljadega väga saagikaid tomatisorte. Käibetõde, et tomat kasvab üksnes kasvuhoones, on niisiis jäänud eilsesse päeva. Igaüks, kel huvi ja soovi, võib päikesepoolsel aknalaual tomati potipõllunduse sisse seada. Tuleb vaid hoolitseda, et taimedel oleks piisavalt vett ja toitaineid.