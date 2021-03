EKSPERIMENT | Parimad on seemned, mis ka tärkavad! Millist redist idandamiseks valida? 

Varakevad käib alati käsikäes roheliseks muutuva aknalaua, kasvuhoone ja peenralapiga. Pärast pikka talve on ühed esimesed rõõmustajad, mis enamasti kindla peale ka saaki annavad, krõmpsud redised. Nemad taluvad hästi, et mitte öelda armastavad jahedat õhku ja niiskust, mida just varakevad pakub. Et aiandus- ja ehituspoodides on paljude tootjate rediseseemnepakke, haarasime kaasa kuus erinevat, et uurida, kas neist ka asja saab ja millist eelistada.