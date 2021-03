Põrandal on häiriv täke või koera küünejäljed? Häid soovitusi, kuidas lihtsate vahenditega iluvigu parandada 

Priit Alasoo: Okseplekid tuleks vaibalt kohe nende tekkimisel kiirelt koristada. Kõigepealt peaks eemaldama kõik tahked tükid ja seejärel raputama allesjäänule peale soodat, mis ei lase plekil edasi valguda. Lase soodal kümme minutit mõjuda ja siis tõmba tolmuimejaga ära. Seda protsessi võib korrata nii kaua, kuni sooda enam ei värvu. Seejärel tuleks plekki leotada nõudepesuvahendi ja vee lahusega. Eriti mugav on üleliigne vesi ära tõmmata vett imava tolmuimejaga. Kui sellist käepärast pole, kuivata pind puhta köögipaberi või valge lapiga. Uuesti pesema ja kuivatama peaks nii kaua, kuni pind on puhas.

Mure: Koera küüntest on jäänud lakitud parketile kraapimisjäljed. Kas sellist põrandat on võimalik lihvides ja lakkides taas ilusaks saada?

Priit Alasoo: Lihvida saab iga puitpõrandat. Kui aga kodus on koer, tasub põrand kõigepealt õlitada, sest see kaitseb puitu seest, ja seejärel õlivahatada, mis kaitseb puitu pealt. Õlivaha tootjal Glimtrexil on küüntega koer ka rõõmsa näoga pakendil. Kui kriimud on vahas, siis saab need täita ilma lihvimata ka järgmise hooldusõlitamise käigus.