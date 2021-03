Ettekasvatamiseks vajalik! Minikasvuhoone on tubase aedniku aialapp 

Sama meelt on ka ajakirja Maakodu tegevtoimetaja ja aiandusspetsialisti Eva Luigas, kelle sõnul on kallim ja kvaliteetsem minikasvuhoone aednikule pikas perspektiivis soodsam. «Kallimad mudelid on ka nägusamad ja ruumikamad, neil on reguleeritavad õhutusavad. Need peavad vastu mitmeid aastaid, sest on valmistatud UV-kindlast materjalist, ehk ei muutu päikesevalguse käes rabedaks. Eriti head abilised on taimelambiga minikasvuhooned,» annab Eva huvilistele ostunõu.