Kuidas valida kasvatamiseks õige tomatisort ehk Mida lugeda seemnepakendilt? 

Tomatite kasvatamine on Eestis alati populaarne olnud. Kes korra on kohalikus kasvuhoones kasvatatud, päikesest punaseks silitatud paledega tomatit proovinud, see teab, kuidas tõeline tomat maitseb ja lõhnab. Tomatikasvataja teab sedagi, et alati pole saak see, mis loodetud. Kuigi aiapidaja mõistab, et kõik algab õigetest kasvatamisvõtetest, nagu täpne väetamine ja kastmine, kasvude eemaldamine, kasvuhoone tuulutamine ja muu, siis oma osa on ka sordivalikul. Ainult kaunikujuliste viljadega pildist seemne pakendil valiku tegemiseks ei piisa. Hoopis olulisem on süüvida pakendil olevasse infosse. Aga ka infot peab oskama lugeda. Toome teile ära neli olulist tegurit, millega peab aiandussõber tomatisortide valimisel arvestama.