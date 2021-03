Aeg on küps, et seemned mulda pista! Praktilised juhised ettekasvatamiseks 

Seemned märtsis idanema

Mõned aiaomanikud panevad seemned mulda juba veebruaris, aga peamine ettekasvatamise kuu on märts. Alusta seemnete sorteerimisest, korja välja idanemisvõimelised ja soeta puuduolevad juurde. Idanemise kiirendamiseks võib seemneid enne mulda panemist hoida niiske lapi või marli sees, aga kangas peab olema naturaalne ja hingav.

Tee istutusanumad korralikult puhtaks

Külvianumana võib kasutada igasuguseid karpe, topse ja kaste, aga tähtis on, et need oleksid puhtad. Desinfitseerimata anumad on heaks kasvulavaks nii hallitusele kui seentele.

Kasuta kvaliteetset mulda

Ettekasvatusmuld peab olema puhas, kvaliteetne, soe ja kohev. Enamik taimi tahavad mulla sisse ka turvast, poodides müüakse nii spetsiaalselt külviturvast kui turbatablette. Sobiva pinnase ja tingimuste kohta leiab infot seemnepakilt, ka sama köögivilja erinevad seemned võivad vajada mõnevõrra erinevaid tingimusi.

Hoia temperatuuri ja niiskust

Ettekasvatamise eelduseks on piisava valguse ja soojuse olemasolu ning korralik kastmine. Kütmata külmale verandale või rõdule ei tohiks taimi märtsis veel panna, vali selleks soe ja päikeseline ruum, vajadusel võib kasutada ka soojenduslampe. Idanemise kiirendamiseks võiks anumad katta kilega, nii saab hoida ühtlast temperatuuri ja niiskustaset. Kui seemned hakkavad võrsuma, võetakse kile ära.

Ümberistutamisel jäta taimele kasvuruumi

Eraldi pottidesse istutatakse taimed siis, kui nende kõrgus on jõudnud umbes 10 sentimeetri juurde. Sobivaks töövahendiks on terava otsaga istutuskühvel või ümar puupulk, kasvõi jäätisepulk. Istutamisel peab jätma taimele piisavalt kasvuruumi, et ennetada hilisemat harvendamise vajadust.