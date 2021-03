Näpud mulda ehk külvamisest aknalaua-aednikele 

Kõige lihtsam on kasutada seemnete külvamiseks spetsiaalseid peene struktuuriga külvi- ja pikeerimismuldasid, kuid vajaliku substraadi saab ka ise valmis segada. Mulla nime all müüakse meil üldjuhul turbasegusid, kuid turvas kuivab väga kiiresti ning võib märjana olla üsna õhuvaene. Seepärast oleks mõistlik sinna segada vahekorras 1 : 1 välimuselt pisikesi penoplastiosakesi meenutavat vulkaaninist kivimit perliiti, vermikuliiti või tseoliiti. Viimased on savipõhised mineraalid, sobivad hästi ka külvide katmiseks mulla asemel ning suudavad säilitada mulla niiskust. Kõik sobivad ka maheaianduses kasutamiseks.