Kevadine suurpuhastus ootab! Heade koristusvahenditega läheb koristamine lausa lipates 

«Seda, et koristusmaailm niivõrd südame külge kasvab, ei osanud ma põhikooli suvevaheajal tööraamatusse esimest allkirja andes aimatagi. Nagu eilne päev on meeles kunagise Võhma lihakombinaadi teise korruse kontoriruumid, mida koristades elu esimese töötasu välja teenisin,» meenutab Siret naerdes. Te kõneleb, et töövahendiks oli toona rohekaspruun kotiriie, mille keskele tuli auk lõigata ja seejärel see üle varre ligi kahemeetrise puidust aluse ümber libistada. «Kui järgmise tööpäeva hommikul oli pika koridori epopõrand triibuline, sain kiita. Järelikult oli koristatud. Triibud tegi sinna seesama kotiriie, millega ma mustuse püüdlikult mööda põrandat laiali ajasin. Siis oli see normaalne, sest nii oli ikka tehtud ja tehti ka edasi. Koristati vaid koristamise pärast.»

Siret tõdeb, et tänaseks on koristusmaailm teinud kvanthüppe – arenenud on nii koristustarvikute kvaliteet ja otstarbekus, meetodid ja töövõtted kui ka tulemuse hindamine. Seega – unusta vanad kaltsukastid ja muretse koju asjalikud nüüdisaegsed koristustarvikud. Siin on Sireti soovitused!