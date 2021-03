Üritused „OLEME KODUS!“ | Ajakirja Kodukiri taskuhäälingus kuuleme, mille poolest jäid silma Aasta Kodu konkursi võitjad Kodukiri , täna 13:39 Jaga: M

Ajakiri Kodukiri on käinud eestlaste kodudes ligi kolm aastakümmet. Malle Pajula ja Piret Tali jagavad uues podcast’is „Oleme kodus“ oma kogemusi kodudest, sisustusest, interjööridest, disainist, remondist ja renoveerimisest. Nüüd, kus me kõik oleme kodus, saame üksteisel virutaalselt külas käia. Me oleme kodus!