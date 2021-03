Märka last! Pereterapeut: praegune olukord mõjub rängalt laste ja noorte vaimsele tervisele 

Laste raskuste, hirmude ja murede aktsepteerimine on palju toetavam kui nende tühistamine, eiramine või naeruvääristamine. Ei aita ka see, kui hakkate kohe nõuandeid jagama. Kuulake, valideerige (see tähendab kinnitamist, et antud emotsioone ongi antud olukorras normaalne tunda), väljendage mõistmist, kallistage. Ainuüksi see aitab muret leevendada ja rasked ajad väiksemate kahjudega üle elada. Ja muidugi vajab laps endaga normaalselt toime tulevat vanemat. Hoidke end ja ärge nõudke endalt rohkem, kui suudate praegu teha. Jõudu meile!