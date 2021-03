Kodukool ja -kontor pandeemia ajal: pereterapeut jagab soovitusi, kuidas sellest eluga välja tulla 

„Ma ei hakka üldse keerutama, et raske on, kui terve pere on kodus. Esimeses klassis õppival Lisbethil (8) tuleb aidata õppida ja lasteaias käiva Margrethiga (5) mängida. Samuti valmistada süüa ja teha ära oma töö. Aga sai eelmine kord üle elatud, saame ka nüüd hakkama,” on tütarde ema Andra optimistlik. Tema võluvitsaks on päevaplaan, millest püütakse võimalusel kinni pidada. Hommikul, kui suuremal lapsel on veebitunnid, siis sätitakse ka noorem mõne eakohase töövihikuga tegelema või puslesid kokku panema. Vanematest tegeleb laste abistamisega parasjagu see, kel pole mõnda pakilist töökoosolekut vmt. „Õnneks mängivad väikese vanusevahega lapsed omavahel väga ilusti. Sellel ajal saab ära teha oma tööasjad. Päeval leiame aega ka õues käimiseks ning õhtul vaatavad nad tavaliselt mõnda multikat või mängivad telekamängu. Samas ei tohiks ka enda heaolu ära unustada. Minu kõige suurem nauding on õhtul paar tundi rahus raamatut lugeda,” sõnab Andra.