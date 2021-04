Kodu ja Aed Toalilled vajavad poputamist: vaata, kas sinu taime on vaja ümber istutada ja kuidas seda teha Ingrid Sembach-Hõbemägi , täna 07:11 Jaga: M

Taime ümber istutades tuleb uus istutuspott valida eelmisest vaid veidi suurem, vastasel juhul ei suuda taim kogu mulda ära kasutada – see rikneb ning taim jääb kiratsema. Suurus on õige, kui uue poti ja taime mullapalli vahele jääb ühe sõrme jagu ruumi. Kaktustele ja sukulentidele piisab vahel ka sama suurusega potist, milles on muld välja vahetatud. Foto: Kekkilä

Märtsis hakkab loodus ilmutama virgumise märke ja toalilledki valmistuvad uueks kasvuperioodiks. Nüüd on parim aeg toalilledega tegelda ja neid ümber istutada.