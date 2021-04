Sisustus Aprillikuu sisustusstaar on jänes Katre Lember, Malle Pajula , täna 12:58 Jaga: M

GALERII

tooted.dectona.ee

Munapühade postkaartidel on sageli jänesed või tibud. Just esimene on pakkunud ka väljaspool pühi disaineritele palju inspiratsiooni, toomaks detailina pisut kelmikust ka argipäevadesse.